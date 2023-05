Marcia, il maceratese Antonelli in nazionale Gareggerà sui 35 km agli Europei di Podebrady

C’è anche il marciatore maceratese Michele Antonelli tra i convocati da Antonio La Torre, direttore tecnico delle nazionali, per gli Europei a squadre di marcia in programma il 21 maggio a Podebrady, in Repubblica Ceca. Per Antonelli, portacolori del C.S.Aeronautica, è la sedicesima convocazione in azzurro, stavolta fa parte della squadra che prenderà il via alla 35 km. Per questa prova il dt ha convocato anche Andrea Agrusti (Fiamme Gialle), Stefano Chiesa (Carabinieri) e Riccardo Orsoni (Fiamnme Gialle). Antonelli ha fatto parte della nazionale italiana vincitrice dell’ultimo campionato europeo sulla distanza dei 50 km. Nella 35 km è una prova in cui il maceratese vanta il titolo nazionale nel 2022 e l’argento di quest’anno a Milazzo. Per l’allievo di Alessandro Garozzo che ha iniziato dal 2023 una collaborazione pure con il tecnico Patrizio Parcesepe è uno dei passi di avvicinamento per l’impegnativo 2024 in cui ci saranno i Campionati europei individuali, i Campionati del mondo a squadre e l’Olimpiade. Antonelli sta rifinendo la preparazione in Sicilia per cercare di presentarsi al meglio sul proscenio continentale.