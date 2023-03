Marcia, show a Frosinone per il Cus Macerata

Seconda prova dell’anno e subito vittoria per le marciatrici del Cus Macerata. A Frosinone per il trofeo "Annarita Sidoti", le cussine hanno primeggiato nel secondo appuntamento 2023 del Campionato italiano di società femminile precedendo la San Pietro Clarenza di Catania e Brescia1950. Autrici dell’impresa sono state Giulia Miconi e Anastasia Giulioni, quest’ultima ha conquistato il bronzo individuale sui 20km valevole per il tricolore Under23 in rosa. La trasferta ha riservato ulteriori soddisfazioni all’allenatore Diego Cacchiarelli e al team. Il Cus Macerata si è presentato al via della gara Allieve (10 km Under18) con il nuovo duo composto da Elisa Marini e Sofia Tomassoni. Ebbene la prima si è piazzata seconda. La Tomassoni, più giovane, ha concluso con un buon 7° posto registrando il nuovo record cronometrico in 55’26. A completare l’opera i maschi. Gian Marco Rossetti ha concluso al 13° posto la gara Juniores abbassando anche lui il personal best su strada, Alessandro Tanoni si è classificato sesto negli Under23.

Andrea Scoppa