Marenco: gara impeccabile. Cioffi e Perucchini decisivi

Perucchini 7: non è al meglio ma sullo 0-0 nella ripresa sfodera una gran parata su Cavuoti. Marenco 7: impeccabile su Contini cui chiude ogni spazio, bene anche su Corti nella ripresa, tra i migliori per tutti i 90’.

Cella 6,5: tanta consistenza davanti a Perucchini, Scapin vede pochi palloni, sempre puntuale.

Dutu 6: bene la fase difensiva, meno bene quando si allontana dalla propria area di rigore in stravaganti affondi in cui finisce per perdere palla.

Peli 6: pochi spunti di nota nel primo tempo, impegnato soprattutto in fase di contenimento.

Saco 6,5: comincia molto bene, contrasta, recupera palloni, sfrutta il suo sinistro per lunghi lanci, ma si divora anche una grande occasione dopo 2’.

Basso 6: impiegato come play basso, funge più da diga che da costruttore, ma gioca tanti palloni e non si arrende mai.

Paolucci 6: gioca quasi per scommessa e in campo è il fantasma di se stesso, partita di sacrificio, nel finale si perde Cavuoti e all’Ancona potrebbe costare molto caro.

Martina 6,5: buon primo tempo in cui sfrutta a ripetizione le sue qualità sulla fascia sinistra, nella ripresa arretra il raggio d’azione per scelta tattica.

Kristoffersen 6,5: gioca un’ottima partita, "alla Spagnoli", tiene palla, lotta, serve i compagni, mantiene presenza e fisicità per 90’, anche in fase difensiva sulle palle inattive.

Spagnoli 6: anche lui in campo quasi per scommessa, non riesce a rendersi pericoloso ma non si risparmia mai.

Energe 7: sbaglia il primo tiro in porta, non il secondo su magnifico assist di Cioffi con cui porta in vantaggio l’Ancona. Un gol pesantissimo, anche perché è il primo in biancorosso.

Clemente 6: nella ripresa bada al sodo senza rischiare praticamente nulla dando equilibrio alla squadra.

Mattioli 6: mezz’ora in cui contribuisce a tenere alta l’Ancona.

Cioffi 7: non al meglio, ma il suo ingresso in campo dà la svolta al match: con il suo spunto sulla sinistra serve l’assist per il gol di Energe.

Barnabà ng: pochi minuti di sacrificio, peccato il rosso (condiviso) nel finale.

All. Donadel 7: nella ripresa i suoi cambi e l’assetto dell’Ancona risultano decisivi.

Giuseppe Poli