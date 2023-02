Mariani: "A Marina una sfida insidiosa È una partita crocevia del campionato"

"È una gara difficile, il Marina vorrà vincere perché deve salvarsi e farà la partita della vita". Nico Mariani, allenatore del Montefano, non nasconde le insidie della gara di oggi. "È un campo dalle piccole dimensioni e di fronte avremo un avversario determinato, che ha elementi di valore. Ecco perché chiedo un’attenzione maniacale su ogni aspetto". Il tecnico si è raccomandato su alcuni aspetti. "Ho chiesto di fare una gara veloce, determinata e attenta in fase difensiva perché prendiamo tanti gol, anche se ne facciamo molti. Poi dobbiamo sfatare il tabù esterno, ci mancano quei 3-5 punti in trasferta che ci avrebbero permesso di fare un ulteriore passo avanti. Sfatare il tabù esterno deve essere visto solo come un altro step di crescita". È un Montefano che ha acquisito credibilità. "Ma c’è da continuare a lavorare, a non perdere l’umiltà e a non accontentarsi. I punti in palio servono anche a noi e non solo al Marina, quindi dovremo mettere sul piatto la stessa intensità e fame. Ecco perché ritengo questo match come un crocevia". Per Mariani sarà una gara particolare perché ritorna a Marina da avversario. "Per me è come tornare a casa, in un posto che mi ha dato fiducia, mi ha lanciato e dato l’opportunità di essere un allenatore".