"Facciamo tanti gol, ma ne prendiamo troppi e il Montefano migliorando su questo aspetto potrebbe essere una di quelle realtà pronte a giocarsela fino alla fine". È ovviamente soddisfatto Nico Mariani, allenatore dei viola, della vittoria (6-2) sul Porto Sant’Elpidio ma non gli vanno giù le due reti incassate, probabilmente arrivate anche perché la squadra si era un po’ rilassata dopo l’abbondante vantaggio e qualche cambiamento tattico. "Non è da escludere, però – ammonisce il tecnico – deve evitarlo chi vuole fare un certo tipo di campionato".

Stefano Bonacci, presidente del Montefano, ribadisce gli obiettivi coltivati dalla società. "Siamo partiti - spiega - per migliorare quanto fatto l’anno scorso pensando di avere una buona squadra e ora stiamo dentro l’obiettivo. Dobbiamo proseguire su questa strada, senza avere un traguardo preciso di classifica". Il Montefano è andato in gol 34 volte e nessuna altra realtà ha segnato così tanto. "Forse - azzarda il tecnico - oggi siamo arrivati a 15-16 giocatori iscritti nel tabellino dei marcatori: ciò è un risultato fantastico perché appartiene a una squadra che ragiona sul noi, in cui tutti sono parte integrante di un progetto. Faccio i complimenti al portiere Bentivogli che ha fatto bene anche oggi, pur avendo preso due gol, e al giovane Boccanera per la sua prima rete e perché è un ragazzo che lavora sodo e si fa trovare sempre pronto". Infine il presidente Bonacci si sofferma sulla vittoria sul Porto Sant’Elpidio. "Sono partite che sembrano facili ma che alla fine possono rivelarsi insidiose. I ragazzi l’hanno approcciata e non si sono accontentati".

E adesso c’è da voltare pagina, nel prossimo turno i viola faranno visita al Marina. "Ci attende – spiega il presidente – una gara complicata contro un avversario galvanizzato dal punto preso sul campo dell’Azzurra Colli dove hanno ottenuto un importante risultato. È una partita che nasconde delle insidie e non dobbiamo assolutamente dare peso ai loro pochi punti".

l. m