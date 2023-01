Mariani: "Il Fossombrone è molto forte, ma abbiamo i mezzi per farci valere"

"Il Fossombrone è una squadra forte e ben allenata, dovremo prestare attenzione prima di tutto a noi stessi perché il Montefano può giocarsela con chiunque continuando a essere quelli di sempre". Nico Mariani, allenatore del Montefano, parla della sfida d’alta classifica di oggi, calcio d’inizio alle 15. "Ci attende – aggiunge – una gara complicata in cui dovremo mettere sul piatto grande intensità, ritmi alti e attenzione". I viola dovranno tenere a mente quanto appreso nel match di andata vinto dai pesaresi. "A casa loro – ricorda Mariani – abbiamo disputato un buon primo tenendo in mano il gioco, nella ripresa hanno segnato approfittando di una nostra sbavatura che ci ha tagliato le gambe, poi hanno raddoppiato su un nostro errore. Oggi dovremo fare una gara perfetta, rimanere concentrati fino alla fine, disputare una partita tosta con intensità e senza sbagliare nulla perché loro ti puniscono al primo sbaglio. Il Fossombrone ha le individualità e l’esperienza giuste per vivere l’Eccellenza da protagonista come fa da anni. Noi siamo motivati e vogliamo fare una grande prova, sono convinto che ci riusciremo dopo avere visto i ragazzi in allenamento". Servirà approcciare sin da subito nella maniera giusta. "È fondamentale così come avere un atteggiamento super positivo. Tutte le gare sono difficili, quella di oggi forse un po’ di più, ma sono certo che faremo una grande prova". Il Montefano non avrà lo squalificato Latiin, rientrano Alla e Sindic.