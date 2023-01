Mariani sulla partita a Castelfidardo "Guai a sottovalutarli, è una gara insidiosa"

"A Castelfidardo ci attende una delle gare più difficili dove potremmo tornare con le ossa rotte se non dovessimo avere un atteggiamento umile o se dovessimo guardare la classifica e sottovalutare l’avversario". È quanto ha detto Nico Mariani, allenatore del Montefano, ai giocatori prima della seconda giornata di ritorno del massimo campionato dilettantistico regionale. "Ai giocatori – aggiunge – ho ribadito di mantenere i piedi per terra e quell’atteggiamento che ci ha permesso di farci notare in campionato. Il Castelfidardo in casa sa farsi rispettare dopo le prime uscite quando non era ancora rodato, essendo partito in ritardo, e al completo". I viola non potranno contare sugli squalificati Sindic e Alla, è ancora out l’esperto difensore Mercurio. "Sono giocatori importanti – dice il tecnico – però ho un organico forte e con diversi elementi. Sono sempre convinto che non si fanno risultati solo con 11 calciatori, ma con il gruppo e sono certo che venderà cara la pelle chi scenderà in campo". Il Montefano è al secondo posto e la squadra è una delle piacevoli sorprese della stagione. "Noi – conclude Mariani – continuiamo a vivere un sogno, ma occorre sempre mantenere il giusto profilo e massima attenzione per non fare brutti risvegli".