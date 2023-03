Martini scappa, Palmieri pareggia Valdichienti-Certaldo finisce 1-1

Valdichienti Ponte

1

Certaldo

1

VALDICHIENTI (4-3-3): Rossi; Pigini, Mazzieri (13’st Lattanzi A.), Sopranzetti, Tombolini; Sfasciabasti (13’st Calcabrini), Trillini, Di Molfetta; Passewe, Palmieri (39’st Del Brutto), Triana (32’ Zira). A disp: Cingolani, Alessandrini, Lattanzi S., Cisbani, Omiccioli. All: Pazzi (Bolzan squalificato).

CERTALDO (3-5-2): D’Ambrosio; De Pellegrin, Orsucci (19’st Marcon), Razzanelli; Bardotti, Nuti, Bernardini, Martini (25’st Zanaj), Vecchiarelli; Baccini, Corsi. A disp.: Calu, Furia, Innocenti, Fagni, Piochi, Ezzyani, Delle Fave. All: Ramerini.

Arbitro: Saffioti di Como.

Reti: 37’ Martini (C), 47’ Palmieri (V).

Note: spettatori circa 250 con rappresentanza ospite. Ammoniti: Pigini (V), De Pellegrin (C), Mazzieri (V), Razzanelli (C), Vecchiarelli (C), mister Matteo Pazzi (V). Angoli: 2-3. Rec: 3’pt + 5’st.

Succede tutto nel primo tempo dell’andata dei quarti di finale di coppa Italia Eccellenza, dove il Valdichienti Ponte è riuscito a riacciuffare il pareggio dopo essere andato sotto contro la formazione toscana del Certaldo. I venti minuti iniziali scorrono con le due formazioni impegnate in una fase di studio, spezzata dall’acuto di Passewe, che accende la contesa con un fendente, trovando però la risposta di D’Ambrosio. Subito dopo è sempre l’attaccante verdefluo a rendersi pericoloso, prima nelle vesti di assistman quando spizza per Triana che non riesce a inquadrare porta, poi al 25’ quando esplode un destro al volo ma centrale. Intorno alla mezz’ora mister Pazzi (Bolzan squalificato) deve ricorrere alla panchina, inserendo Zira al posto di Triana, costretto al forfait per infortunio. Proprio nel miglior momento dei locali ecco che al 37’ giunge la doccia fredda: Martini si incunea tra tre difensori avversari e batte un rasoterra che trafigge Rossi. In pieno recupero, Vecchiarelli va vicino al raddoppio con un diagonale che sfila di poco a lato e, sul capovolgimento di fronte, un’incomprensione tra De Pellegrin e il portiere D’Ambrosio, viene sfruttata a dovere da Palmieri, lucido a crederci e a battere a rete da posizione defilata, trovando così il gol dell’equilibrio. La ripresa vede un Valdichienti aumentare i giri: al 22’ è Zira a lanciare lungo la fascia Palmieri, che mette al centro per Passewe che però manca l’appuntamento di un soffio. Poco più tardi il neoentrato Lattanzi colpisce il palo calciando dalla linea di fondo. Il muro viola regge e a 10 minuti dal termine Corsi sciupa una ghiotta opportunità per gli ospiti calciando fuori. Rimandato quindi il verdetto al 22 marzo in terra toscana, dove in palio ci sarà un pass per le semifinali.

Diego Pierluigi