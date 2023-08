Massimo Ciocci a capo del vivaio del Corridonia: novità per la storica società La società Corridonia Fc ha annunciato l'arrivo di Massimo Ciocci come responsabile del settore giovanile, con un organigramma completo e una "Open Day" per le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini. Una novità importante per la storica società rossoverde.