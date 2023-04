"Massimo impegno anche contro l’Entella"

Avrà pure qualche assenza, ma come si ferma una squadra come la Virtus Entella che in attacco può contare su Zamparo, Merkaj (24 gol in due), Faggioli, Meazzi e Tenkorang, senza contare una stella assoluta come Gaston Ramirez, nel 2014 protagonista con l’Uruguay ai mondiali brasiliani? La risposta prova a darla GIovanni Pagliari, allenatore della Recanatese, prossima avversaria dei liguri.

Mister Pagliari, allora, come si fa?

"Come abbiamo fatto con la Reggiana, ma al di là della battuta c’è nella nostra squadra la grande volontà di giocarci al massimo delle nostre possibilità queste due gare che mancano per la fine della stagione regolare. D’altronde sono partite di grande prestigio, sia quella di Chiavari sia il derby con l’Ancona. Al termine tireremo le somme".

Nessun pericolo, quindi, di un involontario abbassamento della tensione?

"In tutti i 36 match sinora disputati credo che abbiamo dato il massimo delle nostre possibilità e di certo non c’è alcun tipo di rimpianti. Spesso il risultato ci ha premiato, qualche volta invece non è stato gratificante, ma siamo sempre usciti dal campo a testa altissima e sarà così anche domani contro l’Entella e poi nel derby".

Contro i liguri non ci sarà Moustapha Yabre che va ad infoltire la già ampia schiera di infortunati.

"E’ così e non resta che prenderne atto. Il ragazzo accusa una contrattura che non gli consente di poter essere a disposizione: è l’ennesimo contrattempo e dispiace perché, dalle nostre rilevazioni, era il nostro giocatore che in assoluto macinava di media il maggior numero di chilometri".

Ci potrà essere qualche spazio maggiore magari per chi, nonostante l’impegno, ne ha trovato di meno nel corso dell’anno?

"Credo di sì, valutando ovviamente lo stato di forma di ognuno ed il fatto che dovremo tener conto delle assenze (compresa quella di Foresta squalificato ndr)".

Il cronoprogramma della Recanatese prevede stamattina la rifinitura poi partenza di buon’ora con pranzo durante il tragitto ed arrivo in Liguria in serata. Intanto, c’è spazio anche per qualche numero e per qualche riflessione statitistica. Oltre all’esiguo numero di rigori di cui sinora la Recanatese ha usufruito (appena 2 ed entrambi con l’Imolese, uno all’andata realizzato da Ventola e l’altro al ritorno fallito da Carpani) ci sono altri dati che meritano attenzione ossia le sole 2 espulsioni subite (Alfieri con la Fermana e Marafini con la Reggiana all’Helvia Recina) ed il più basso numero di ammoniti del girone, appena 82 cartellini gialli, poco più di 2 a partita: aspetti sui quali qualche riflessione occorrerà pur farla, magari a bocce ferme. Tutto rientra, comunque, nel bagaglio di esperienze che riserva il "noviziato".

Infine, anche gli appassionati dell’immortale gioco da tavolo del Subbuteo rendono omaggio ai 100 anni del club leopardiano con, nel fine settimana, due iniziative tra cui un torneo al Pub 2000 di Via P. Girolamo Moretti con giocatori provenienti dalle Marche e da molte regioni limitrofe.

Andrea Verdolini