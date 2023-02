Massini: "Ora la Maceratese sa reagire Dopo il gol subìto non abbiamo mollato"

"Forse qualche mese fa sarebbe stato diverso, adesso siamo sorretti da una maggiore fiducia che non ci abbandona anche se andiamo in svantaggio". Tommaso Massini, difensore esterno della Maceratese, racconta cosa ha provato la squadra dopo il gol del Montefano quando mancava un quarto d’ora alla fine. "In quel momento – aggiunge – non ci siamo pianti addosso, ma abbiamo reagito subito cercando il pareggio". E alla fine i biancorossi sono stati premiati dal gol di D’Ercole. "Credo che il risultato rispecchi quanto si sia visto in campo". Il Montefano ha confermato di essere una formazione difficile da affrontare come aveva preannunciato alla vigilia il diesse biancorosso Sfredda. "È stata una gara complicata – concorda il difensore – per il campo reso pesante dalla pioggia e per il valore dell’avversario che sta facendo un grande campionato. Ritengo che la Maceratese abbia fatto una prova maiuscola". Massini (nella foto) in settimana è stato colpito dall’influenza. "Domenica – ricorda – ero ancora un po’ così così. Sono stato male in settimana e non ero al top, l’allenatore mi ha mandato in campo e ho dato fondo a tutte le energie". La classifica fa tenere ancora con il fiato sospeso la squadra. "Vorremmo essere in una posizione migliore, disputare un altro tipo di torneo e giocare per differenti obiettivi. Ma la situazione è questa e dobbiamo assicurarci al più presto la certezza della salvezza. Poi, magari, infilando una serie di vittorie potremmo pensare ad altro considerando quanto sia equilibrato il campionato in cui bastano due-tre successi di fila per salire di molto".