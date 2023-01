Match amaro in casa del Monticelli Mongiello: "C’era da fare di più"

L’euforia per il ritorno al successo dopo tre mesi è svanita presto in casa Cluentina. Ci ha pensato il Monticelli sabato a spegnerla, "matando" 3-1 i piediripensi grazie alla tripletta dell’uomo più pericoloso, Gibellieri. La Cluentina ha pagato a caro prezzo le assenze in difesa tra squalifiche e infortuni, con mister Pietro Canesin costretto ad inventarsi una linea a 4 con giocatori adattati. I biancorossi inoltre sono stati penalizzati dalla svista dell’assistente in occasione del 2-0 (come mostrano le immagini), azione viziata da un fuorigioco di due metri. E’ finito male dunque un primo round importante nel girone di ritorno, perchè il Monticelli era una concorrente in zona playout con 1 punto in più. Nella fase di ritorno gli scontri diretti pesano di più e per una casualità del calendario la Cluentina ne avrà altri tre consecutivi: Palmense, Grottammare e Castel di Lama.

Alessandro Mongiello, prelevato nel mercato di dicembre e sabato schierato terzino d’emergenza, non cerca alibi per il ko di Ascoli. "Non credo che abbiamo perso per troppa euforia, secondo me siamo entrati in campo molli e con un atteggiamento sbagliato".

Vi siete disuniti e innervositi dopo il 2-0 in fuorigioco?

"Il gol era irregolare ma come sbagliamo noi sbaglia anche la terna arbitrale, capita. C’era ancora un’ora di gara, potevamo rimontare, dipendeva solo da noi".

Sabato a Collevario arriva la Palmense, una partita da vincere anche perché la salvezza si costruisce in casa.

"Esatto. In tre campionati di Promozione la Palmense mi è sempre sembrata una squadra particolarmente grintosa e fastidiosa, ma dobbiamo fruttare il fattore campo. Ho scelto la Cluentina perché mi ha fortemente voluto e perché mi stimolava il traguardo della salvezza".

an. sc.