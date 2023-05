Match ball Civitanovese "Gara troppo importante"

"Ci piacerebbe poter vincere per festeggiare a casa nostra, di fronte ai tifosi, non sarà semplice perché di fronte avremo un avversario in lotta per la salvezza". Giorgio Crocetti, diesse della Civitanovese, guarda a domani, quando i rossoblù affronteranno la Cluentina nel match delle 16.30, al Polisportivo. Di "ultimo ostacolo" parla invece il patron Mauro Profili. Insomma, una gara su cui l’attenzione è alta perché vincerla significherebbe guadagnarsi l’Eccellenza, sarebbe un gradito ritorno in un campionato in cui l’ultima apparizione dei rivieraschi risale alla stagione 2015-16. "Domenica – aggiunge Crocetti – sarà una gara complicata, la Cluentina è in cerca di punti. Ma per noi si tratta di una sfida troppo importante". Nel frattempo l’Aurora Treia osserverà il turno di riposo. Dunque, il distacco tra prima e seconda potrebbe salire di undici punti, quando mancano tre giornate alla fine: ecco spiegato l’eventuale pass per l’Eccellenza. "Una partita dura, loro si devono salvare – ribadisce il presidente Profili – e noi vincere per forza. Sarà un’altra battaglia, come a Corridonia". Quanto alla rosa, si monitora la situazione di Wali per un piccolo infortunio alla caviglia. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta di mercoledì nella finale di coppa Italia contro la Vigor Castelfidardo, arrivata dalla lotteria dei rigori, fatale è stato l’errore dal dischetto dell’attaccante Mandolesi. "Abbiamo fatto – commenta il ds – più possesso palla e avuto diverse occasioni. Ma non ci siamo riusciti. Pazienza. Poi, ai rigori gli sbagli possono capitare".

Francesco Rossetti