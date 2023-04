"Matelica, a Imola nessuna esitazione"

La Halley Matelica riparte dalla sua ultima trasferta di regular season: domani, alle 18, la truppa di coach Antonio Trullo gioca in casa dell’Andrea Costa Imola. Al termine del campionato di serie B maschile mancano tre turni e nelle due prossime gare i matelicesi ospiteranno Jesi (23 aprile) in un "derby del Verdicchio" che si preannuncia elettrizzante e, dopo un turno di riposo, il Fiorenzuola (7 maggio). Sei punti in palio, dunque, per cercare di mantenere l’attuale dodicesimo posto in classifica che significa, da un lato, la non retrocessione diretta e dall’altro l’accesso agli spareggi per rimanere nel prossimo campionato cadetto. Gli sconfitti di questi "playoff", saranno ammessi al nuovo torneo interregionale.

La Halley arriva da due vittorie consecutive: la prima in trasferta contro l’Empoli, la seconda in casa con la Tigers Romagna di Cervia. La doppietta ha permesso a capitan Caroli e compagni di scavalcare il San Miniato, che non ha fatto altrettanto bene ed è scivolato in tredicesima posizione. "Dobbiamo mantenere questo vantaggio – dice Samuele Polselli (foto), uno dei migliori in campo contro la Tigers Romagna – e sfruttare l’onda dell’entusiasmo per giocarci le nostre chances nella post season, dando tutto fino all’ultimo. A Empoli abbiamo fatto una gran bella partita, specialmente sul piano difensivo. Ora bisogna replicare quella prestazione anche in casa dell’Andrea Costa, una squadra molto fisica. Sarà una sfida tosta su un campo davvero difficile da espugnare. Non dovremo avere esitazioni".

Imola occupa la posizione di classifica subito sopra la Halley, ma con parecchie lunghezze di vantaggio, e vuole ottenere – in questo finale di stagione – il miglior piazzamento possibile proprio in vista degli spareggi. Suoi avversari diretti sono in particolare la Virtus Imola e il Fiorenzuola. In casa ha saputo mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversario.

m. g.