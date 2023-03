Matelica all’assalto di Senigallia A caccia di preziosi punti salvezza

Si chiude il trittico di derby e si va alla pausa per la Coppa Italia con una sfida da non fallire per la Halley Matelica, che alle 18 di oggi riceve a Castelraimondo la Goldengas Senigallia. Dopo lo stop contro Fabriano, i biancorossi hanno necessità di tornare a fare punti per tentare l’aggancio al 12° posto di San Miniato e lanciarsi verso il rush finale che partirà, per l’appunto, dopo la sosta del prossimo week end. La squadra di coach Paolo Filippetti è reduce da una vittoria preziosa per sé e per la Vigor, avendo piegato Empoli dopo due overtime, e viaggia nella parte bassa della zona play off in una stagione non fortunata, visti i continui infortuni e acciacchi. I biancorossi saranno ancora orfani delle due guardie Matteo Santucci (top scorer del girone a 19,1 punti a partita) e del suo sostituto, Filippo Giannini (11,2 punti nelle cinque partite giocate), ma hanno un roster con armi importanti da utilizzare. La batteria degli esterni è guidata da capitan Marco Giacomini, che viaggia a 10,2 punti, 2,7 rimbalzi e 5,6 assist a partita, mentre sotto canestro il faro è Simone Pozzetti, ma stanno rendendo a dovere anche il pivot Emanuele Musci e il poliedrico Michael Lemmi. Insomma, una squadra esperta, con tanti giocatori abituati a battagliare in categoria, che nonostante le rotazioni limitate sa sempre rendere al massimo. Ci vorrà una Halley più efficace soprattutto a livello offensivo rispetto a quella vista a Cerreto d’Esi, domenica scorsa contro Fabriano, per prendersi una vittoria di grande importanza. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.

m. g.