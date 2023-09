Matelica-Ancona, ottimo test nel ricordo di Greta Ortenzi

Non ci sono vincitori, né vinti al palasport di San Severino per la dodicesima edizione del "Memorial Greta Ortenzi" che ha visto protagoniste le formazioni di A2 della Thunder Halley Matelica e del Basket Girls Ancona. Ha trionfato lo sport, quello con la "S" maiuscola, nel ricordo di una ragazza davvero in gamba che, appassionata di pallacanestro, giocava con la maglia della Thunder prima di essere strappata alla vita così giovane da un male incurabile. Le due squadre hanno disputato quattro parziali, azzerando ogni volta il punteggio. Tre sono andati alle doriche, uno alle matelicesi. E’ stato per entrambe un buon banco di prova in vista del campionato, che inizierà il 7 ottobre.

Soddisfatto il coach delle "Girls", Luca Paolasini: "Questo tipo di gare sono importanti al di là del risultato, perché servono per formare il gruppo e per crescere sia sul piano tecnico, sia a livello di ritmo. Penso che le ragazze abbiano fatto bene". Meno contento l’allenatore della Thunder, Domenico Sorgentone: "E’ stata una partita con più bassi che alti. Abbiamo aperto molti tiri, ma ne abbiamo sbagliati altrettanti. Forse avevamo qualche carico eccessivo sulle gambe. In ogni caso dobbiamo alzare sia il livello del gioco che quello dell’attenzione". Durante l’amichevole, peraltro, si è fermata per un risentimento muscolare la play Gramaccioni.

I parziali. Il primo lo ha vinto Ancona per 14-10 partendo piano, ma trovando poi più lucidità. Il secondo pure è stato appannaggio delle doriche (17-16), anche se Matelica ha sfiorato il pareggio con una Gonzalez già in forma. La terza frazione è andata alla Thunder (14-9), che si è sciolta e ha cominciato a giocare meglio.

Nell’ultimo, Matelica è ripartita bene (9-0), ma poi si è fatta riprendere e superare dalle "Girls" col punteggio di 18-15. Ha organizzato il Memorial la società di basket di San Severino. Thunder Basket: Kraujunaite 8, Ridolfi, Celani 1, Georgieva 9, Spinaci, Battellini, Gramaccioni 6, Gonzalez 17, Poggio 2, Montelpare, Offor 2, Sanchez 10. All. Sorgentone.

Basket Girls Ancona: Pierdicca 7, Baldetti, Francia 5, Pelizzari 3, Bona 2, Mataloni 6, Albanelli 17, Maroglio 7, Malintoppi 2, Boric 11. All. Paolasini. Arbitri: Paglialunga di Fabriano ed Esposito di San Benedetto.

Mauro Grespini