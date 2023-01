Matelica, arriva il San Miniato

Torna a giocare in casa la Halley Matelica, dopo circa 50 giorni. È il primo match del 2023 di fronte al proprio pubblico: domani alle 18 al palas di Castelraimondo arriva Le Patrie San Miniato, che con i suoi 10 punti in classifica rappresenta la soglia-salvezza, occupando il quintultimo posto a distanza di due lunghezze dall’Andrea Costa Imola. Matelica è tornata a quota 2 punti perché la Lega ha deciso di estromettere Firenze dal campionato e ha tolto a tutte le squadre i successi ottenuti contro i toscani, compreso il 20-0 a tavolino assegnato alla Halley per il match saltato l’altra settimana. La gara, valida per il primo turno di ritorno, vede debuttare in casa il nuovo arrivo Emmanuel Adeola: "San Miniato è una squadra abbastanza solida – dice il giocatore – e dobbiamo farci trovare pronti. Sono convinto che l’obiettivo del dodicesimo posto sia alla nostra portata. Ho visto come lavora la squadra, sono molto fiducioso".

m. g.