Matelica attesa dal big match contro Rieti Seck: "Non dobbiamo farli ragionare"

Dopo un periodo positivo, che ha permesso alla squadra di risalire la china mettendosi alle spalle il brutto avvio di stagione, sono arrivate per la Halley Matelica tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali domenica sul campo di Faenza, seconda forza del girone. "Dobbiamo ritrovare quella compattezza avuta per un paio di mesi – spiega il coach Antonio Trullo – e che ci ha fatto raccogliere vittorie pesanti: è troppo importante per il rush finale che ci aspetta, già a partire dal big match con Rieti". Domani, alle 18, arriva al palasport di Castelraimondo la corazzata della "cadetteria", leader del raggruppamento a +4 proprio dal Faenza. "Rieti viene da due sconfitte, la prima in finale di Coppa Italia, la seconda in campionato con Fabriano – dice Fadilou Seck, pivot della Halley – e quindi ci dobbiamo credere. Dobbiamo aggredirli subito, dal primo istante fino al quarantesimo minuto, per non farli ragionare. Loro sono una squadra esperta e molto fisica, non dobbiamo distrarci un secondo. Bisogna restare sempre concentrati e mantenere l’intensità". Al termine della regular season mancano 6 partite e la soglia play out è lì a 2 punti. Dopo Rieti la Halley affronta, nell’ordine, Empoli (fuori), Tigers Romagna (in casa), Andrea Costa Imola (fuori), Jesi (in casa) e Fiorenzuola (in casa).

m. g.