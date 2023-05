Matelica, blitz esterno in chiave spareggi. Cade il Trodica

CASTEL DI LAMA

1

MATELICA

2

CASTEL DI LAMA: Pompei, Galiè, Corradetti, Candellori, Menchini, Agostini (1st.Troiani), Calvaresi (1st.Schiavi), Capriotti (26st.Amatucci E.), Cialini, Monti (45st.Di Lorenzo), Amatucci R. (1st.D’Angelo). All. Poli.

MATELICA: Ginestra, Girolamini, Merli, Marino (20st.Scotini), Aquila (41st.Kakuli), Ferretti, Gubinelli, Rango (8st.Bajrami), Papa, Ginesi (9’st.Zappasodi), Raponi (39st.Chornopyshchuk). All. Ciattaglia.

Arbitro: Paoletti di Fermo.

Reti: 18’pt Papa (M); 22’pt Aquila (M); 13’st Capriotti (C).

Note: ammoniti: Troiani (C) Ferretti (M); Espulsi: 28’st. Corradetti (C); Recupero: 0’ pt.; 6’ st.; Angoli 4-3.

CASTEL DI LAMA

Continua a macinare punti il Matelica, che espugna Castel di Lama e resta attaccata alla zona playoff. Nulla da fare per i padroni di casa, che restano al penultimo posto in classifica. Matelica che sembra mettere la gara subito sui binari giusti. In quattro minuti i ragazzi di Ciattaglia trovano due reti ravvicinate. Al 18’ ci pensa Papa a portare in vantaggio i biancorossi, mentre il raddoppio arriva al 22’ con Aquila. Gara che sembra ormai chiusa, ma nella ripresa la riapre Capriotti, che riesce a superare Ginestra. Poi i padroni di casa rimangono in 10.