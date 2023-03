Matelica, esame in casa della seconda "Pensiamo a noi, non agli avversari"

Riprende, dopo un week end di pausa dovuto alla Final four di Coppa Italia, il campionato di serie B. La Halley va in trasferta sul campo della Raggisolaris Faenza, seconda in classifica; si gioca domani alle 18. Domenica prossima, poi, i ragazzi di coach Antonio Trullo ospiteranno a Castelraimondo la capolista Rieti. Due match consecutivi molto difficili per Matelica contro le prime della classe, reduci entrambe dalla Final four di Coppa. Il trofeo è stato vinto dai bresciani della Orzinuovi che nella finale hanno battuto la Real Sebastiani Rieti (66-45), la quale in semifinale aveva superato proprio Faenza (quarta semifinalista Vigevano). In campionato, a 7 giornate dal termine della regular season, i laziali stanno dominando (40 punti); la Raggisolaris insegue a quota 34 e deve guardarsi le spalle da Fabriano (30 punti). Dunque la Halley non avrà vita facile. "Noi non dobbiamo pensare agli altri – dice coach Trullo –, la nostra forza finora è stata quella di lavorare e credere in un mezzo miracolo: ora mancano sette gare, sappiamo che dobbiamo vincere anche qualche partita proibitiva sulla carta e sperare che all’ultima giornata, andando a guardare la classifica, avremmo centrato il dodicesimo posto".

m. g.