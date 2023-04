Matelica fa il blitz salvezza a Empoli e vince di sette Scatto in classifica nel segno di Enihe e Riccio

USE COMPUTER

51

HALLEY MATELICA

58

USE COMPUTER : Casella 10, Nwokoye 10, Giannone 8, Costa 7, Mazzoni 6, Sesoldi 5, Cerchiaro 5, Antonini, Baccetti, Menichetti, Marchioli, Agbortabi. All. Valentino.

HALLEY MATELICA: Riccio 13, Enihe 12, Gallo 10, Provvidenza 8, Adeola 8, Caroli 3, Seck 2, Mentonelli 2, Vissani, Paglia, Polselli. All. Trullo.

Parziali: 15-16, 6-12, 17-14, 13-16.

Una Halley impeccabile gioca la gara perfetta sul campo dei toscani e strappa due punti di fondamentale importanza per la salvezza a un diretto avversario nella corsa ad evitare i playout. La squadra di coach Trullo fa sentire subito al quintetto empolese la propria fisicità e stringe le maglie della difesa giocando concentrata per quasi l’intero match. Soltanto in avvio di terzo quarto accusa un black out di 5 minuti in cui, oltre a subire un parziale di 9-0, non riesce mai a centrare il canestro. Poi pero si ritrova grazie a Enihe, Provvidenza e Gallo, la cui tripla vale il nuovo sorpasso (34-35). La Halley c’è, pure mentalmente, nonostante perda per infortunio un valido Seck (distorsione alla caviglia). Si arriva all’ultimo parziale sul 38-42: quattro lunghezze di vantaggio che si ampliano fino alla doppia cifra (39-50) dopo una tripla di Adeola e 5 punti di Enihe. Nel finale coach Trullo rimette dentro Gallo e Riccio, i quali danno la spallata decisiva alla compagine di Empoli assieme a Provvidenza, preciso dalla lunetta. Finisce così con 7 di vantaggio che non ribaltano il passivo dell’andata. Ma in Toscana contava innanzi tutto vincere. E la Halley può sorridere.

m. g.