Matelica, guai a fermarsi ora C’è da battere i Tigers Romagna

Guai a fermarsi proprio ora. Rilanciata dalla vittoria di sabato ad Empoli, la Halley Matelica ha assoluto bisogno di fare il bis oggi alle 20.30 a Castelraimondo contro i Tigers Romagna se vuole tenere aperta la porta sugli spareggi salvezza. Agganciato il 12° posto di San Miniato, infatti, c’è bisogno di distanziare la squadra toscana che, in caso di arrivo a pari punti, avrebbe dalla sua parte la differenza canestri nello scontro diretto. L’occasione di incontrare l’ultima della classifica, che ha raccolto solo due vittorie nella stagione e contro cui all’andata la Vigor ottenne la prima storica vittoria in B, è più che ghiotta. Guai però a sottovalutare il quintetto di coach Conti che, pur essendo ormai condannato alla retrocessione diretta, si sta giocando ogni singola partita fino in fondo, come testimoniano i "ko" di misura contro squadre come Imola, Jesi e Fiorenzuola. Il roster dei romagnoli è cambiato in corso d’opera tra arrivi e partenze, per cui saranno Tigers diversi da quelli del match di andata. La Halley, dal canto suo, deve fare a meno di Fadilou Seck, che ha rimediato una distorsione alla caviglia durante il match di sabato scorso ad Empoli. Un duro colpo per coach Trullo, che dovrà fare a meno del suo totem in mezzo all’area, anche se i biancorossi hanno dimostrato di poter trovare energie e assetti per sopperire all’assenza. Il biglietto d’ingresso al palas costa 8 euro (5 euro per i ragazzi di 14-17 anni), mentre under 13 e tesserati dei settori giovanili della Vigor e del Castelraimondo Basket entrano gratis.

m. g.