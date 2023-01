Matelica, infortunio a Polselli Nel mirino un’ala nigeriana

La vittoria a tavolino è ora ufficiale: il giudice sportivo ha omologato la partita Halley Matelica-Firenze – non disputata domenica per la rinuncia degli ospiti – con il risultato di 20-0 in favore dei biancorossi, i quali salgono così a quota 4 punti in classifica al pari di Empoli e Cervia. Nel frattempo, però, si è infortunato il pivot Samuele Polselli per un colpo fortuito in allenamento. Il giocatore ha riportato un forte trauma contusivo alla spalla sinistra ed è difficile dire quando potrà tornare disponibile. Le condizioni verranno rivalutate fra tre settimane con nuovi esami. Intanto, per ovviare alla sua prolungata assenza, la società starebbe per chiudere la trattativa con Emmanuel Adeola, ala under nigeriana di formazione italiana classe 2004 fresco di separazione dagli Herons Montecatini con cui in questa stagione è sceso in campo 12 volte. A riportare la notizia sono i siti "Spicchi d’Arancia" e "Basket Marche".

m. g.