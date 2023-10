Matelica non può nulla. Bramante troppo forte

BRAMANTE

90

VIGOR MATELICA

82

(dopo 1 tempo supplementare)

BRAMANTE : Delfino 24, Crescenzi 6, Ricci 15, Sgarzini, Druda ne, Ferri, Nicolini E., Centis 4, Sabbioni ne, Stefani 4, Panzieri 21, Giampaoli 16. All. Nicolini M.

VIGOR MATELICA: Provvidenza 10, Verri ne, Pecchia ne, Mentonelli ne, Carone, Mazzotti 10, Ciampaglia 7, Porcarelli ne, Riccio 29, Mariani 7, Sulina, Musci 19. All. Trullo.

Parziali: 25-17, 43-39, 59-53, 77-77.

Il Bramante allunga la striscia e rimane UNICA imbattuta nel campionato di B interregionale. Una partita bellissima al Pala Megabox con discreto pubblico e folta e chiassosa rappresentanza ospite. I ragazzi di coach Nicolini partono forte e conducono nel punteggio. Ma la Vigor è squadra tosta e reagisce. Massimo vantaggio Bramante +11 sul 39-28 ma i ragazzi di coach Trullo si rifanno sotto e anzi nell’ultimo quarto raggiungono anche il +9. Le triple di Panzieri e Ricci riportano in vantaggio il Bramante quasi a fil di sirena ma a 1“ dal termine il Matelica piazza con Ricci (29 punti alla fine) il pareggio a 77. Ma nel duelllo finale a suon di bombe Lucio Delfino e Matteo Ricci si impongono nel caldissimo finale. La contemporanea sconfitta dell’unica altra squadra imbattuta (il Loreto Pesaro) ha consentito a Ferri e compagni di rimanere soli in vetta dopo 4 vittorie di stretta misura in questa fase di avvio del campionato di B interregionale.

l.lu.