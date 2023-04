Matelica non tradisce, un passo verso i playout

HALLEY MATELICA

85

TIGERS ROMAGNA

71

HALLEY MATELICA: Riccio 32, Caroli 17, Adeola 12, Provvidenza 11, Gallo 6, Polselli 4, Vissani 3, Enihe, Mentonelli, Paglia. All. Trullo.

TIGERS ROMAGNA: Lovisotto 18, Rossi 12, Hidalgo 11, Lombardo 10, Favaretto 8, Brighi 6, Bracci 4, Tamani 2 , Poggi, Chiapparini, Stella.

Parziali: 20-20, 19-30, 27-10, 19-11.

La Halley doveva vincere contro il fanalino di coda del girone e così è stato. Dopo un primo quarto equilibrato, la formazione ospite ha messo in seria difficoltà il quintetto locale con una difesa a zona molto aggressiva e ha guadagnato il riposo con 11 punti di vantaggio (39-50). Nell’intervallo i ragazzi di coach Trullo si sono guardati in faccia per tornare in campo con un altro atteggiamento. E nel terzo quarto sono stati molto bravi a recuperare il passivo e a chiudere avanti di 6 lunghezze (66-60), trascinati da uno straripante Riccio (nella foto), miglior realizzatore del match con ben 32 punti. L’ultimo parziale ha visto la Halley tenere a bada l’avversario, non lo ha fatto mai avvicinare più del dovuto e ha chiuso in crescendo con 14 punti di distacco. Intanto San Miniato ha perso con Fabriano (59-61) e così i matelicesi vantano adesso due punti in più rispetto ai diretti concorrenti a quel 12° posto che vale i playout salvezza.

m. g.