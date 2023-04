Matelica, prima da horror: il Battipaglia vince di 40

GINOVA

82

HALLEY MATELICA

42

GINOVA : Lombardi, Seka 8, Crudo 9, Castelli 3, Potolicchio 7, Zanetti 6, Cutrupi 12, Alford 5, Chiovato 3, Milani 6, Ferrari 23. All. Maslarinos.

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini 6, Stronati, Celani 4, Grassia 2, Steggink 8, Gramaccioni 3, Gonzalez 8, Zamparini 2, Iob 2, Michelini 5, Franciolini, Offor. All. Cutugno.

Arbitri: Berger e Capatan.

Parziali: 16-18, 24-7, 27-11, 15-6.

di Mauro Grespini

E’ iniziata male l’avventura playoff per le matelicesi di coach Cutugno, sconfitte pesantemente in Campania. La formazione locale, in serie positiva da 6 partite, ha confermato il suo momento positivo sfoderando una prestazione convincente e dominando il match dal secondo parziale in poi. Gara1, infatti, era iniziata con un’ottima Halley Thunder: concentrata, determinata e attenta in difesa. Tant’è che il primo quarto si era chiuso con Gonzalez e compagne in vantaggio di 2 lunghezze (16-18). Poi, però, dopo il 20-24 siglato dalla Offor (per il massimo distacco matelicese), è stato il quintetto di Battipaglia a salire prepotentemente in cattedra e ad andare al riposo avanti di 15 punti (40-25), grazie a un parziale di 20-1. Nella seconda parte la musica non è cambiata, anche perché dopo un terzo quarto strairpante le campane – trascinate da un’incontenibile Paola Ferrari (miglior realizzatrice del match con 23 punti) – hanno dilagato nell’ultimo periodo non trovando alcuna resistenza nelle file delle matelicesi, ormai rassegnate alla sconfitta e già proiettate con la testa verso gara2. Da qui la batosta con 40 punti di passivo. Il ritorno si disputerà mercoledì 26 aprile, alle ore 19, al PalaChemiba di Cerreto. Eventuale gara3 di nuovo a Battipaglia domenica 30 aprile. Ieri si è giocata anche La Spezia-Selargius: hanno vinto le liguri in casa per 51-44. Oggi sono in programma gli altri due quarti: Patti-Firenze ed Empoli-Savona.