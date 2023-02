Matelica riceve la visita di Imola Mentonelli: "Servirà una grande prova"

Sfida fra matricole di serie B in programma domani alle 18 al palasport di Castelraimondo, dove la Halley Matelica riceve la visita della Virtus Imola. Un match che i ragazzi di coach Antonio Trullo, reduci dalla bruciante sconfitta di Ozzano, cercheranno di vincere per alimentare le speranze di salvezza, evitando la retrocessione diretta. "Affrontiamo una delle squadre più ‘intense’ del girone", dice il giovane play matelicese Gabriele Mentonelli, protagonista di un’ottima crescita personale: "Imola vanta giocatori di categoria piuttosto forti, noi dovremo essere bravi a placare la loro intensità di gioco e a stoppare alcune individualità. Serve una grande partita, ce la dobbiamo giocare fino in fondo. Da parte mia cerco sempre di dare il massimo, mettendomi a disposizione del gruppo e del mister". Imola sta viaggiando spedita verso la griglia play off, avendo già conquistato 16 punti. La Halley è ferma a quota 4 e deve incrementare il suo bottino, approfittando anche del fattore-campo che ormai non rappresenta più un "tabù" dopo la vittoria col San Miniato, quindici giorni fa, nella prima giornata del girone di ritorno. Nel match di andata, a Imola, vinse la Virtus 75-67 al termine di una gara molto combattuta in cui si misero in evidenza soprattutto Paglia (16 punti) e Gallo (14).

m. g.