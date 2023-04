Matelica show, Potenza Picena ko

MONTERUBBIANESE

POTENZA PICENA

MONTERUBBIANESE: Osso, Virgili, Gregonelli, Adamo (75’ Mandolesi), Massaroni, Raschioni, Di Nicoló (83’ Haxhiu), Valle Indiani, Mascitti, M. Nazziconi (69’ Donzelli), F. Nazziconi (64’ Rossi). All. Cardelli.

POTENZA PICENA: Giachetta, Fini (65’ Capitani), Telloni, Zuchi, Rossini, Dutto, Giaccaglia (60’ Abbrunzo), Wahi, Pietrani, Mancini (65’ Avallone), Morbidelli (78’ Nardacchione) All. Santoni.

Arbitro: Ricciarini di Pesaro.

Rete: 13’ Raschioni.

Note. Al 5’ st espulso Gregonelli.

Il Potenza Picena crolla in casa della Monterubbianese. La squadra di Santoni rallenta ancora la sua corsa e prolunga il momento difficile. Adesso i giallorossi devono guardarsi alla spalle, perché la zona playout non è lontanissima. La formazione potentina cade al primo vero tentativo dei locali. Al 13’ infatti, sugli sviluppi fi un corner, Raschioni trova il pertugio giusto per battere Giachetta.

La Monterubbianese prova ad allungare il passo sulle ali dell’entusiasmo, di contro il Potenza Picena cerca di recuperare. Ad inizio ripresa gli ospiti possono anche sfruttare la superiorità numerica, vista la doppia ammonizione rimediata da Gregonelli, l’espulsione sembra complicare i piani dei locali, che invece resistono e a nulla servono gli ingressi di Abbrunzo e di Avallone. La Monterubbianese vince e si tiene in corsa per la salvezza, il Potenza Picena deve riprendersi in fretta.