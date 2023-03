Matelica si spegne sul più bello Il derby marchigiano va ad Ancona

thunder matelica

62

BASKET GIRLS ANCONA

71

HALLEY THUNDER MATELICA: Stronati, Celani 10, Grassia 6, Steggink 6, Gramaccioni 20, Gonzalez 10, Michelini 6, Franciolini, Offor 4. All. Cutugno.

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca 2, Rimi 3, Bona 14, Mataloni 9, Albanelli 7, Gianangeli, Garcia, Rylichova 13, Mandolesi, Pelliccetti 3, Yusuf 9, Maroglio 11. All. Piccionne.

Arbitri: Valletta e Marianetti.

Parziali: 12-21, 22-19, 17-13, 11-18.

La formazione dorica si aggiudica il derby marchigiano dell’A2 femminile, espugnando il PalaChemiba di Cerreto al termine di una partita molto combattuta. Il primo quarto è di marca ospite (12-21), poi le padrone di casa tornano in partita e riescono ad arrivare al riposo con un passivo dimezzato (34-40), grazie soprattutto a Gramaccioni che si accende e mette a canestro 11 punti personali. Dopo il riposo, col suo primo centro di serata, seguito da una bella tripla, è capitan Gonzalez a portare la Halley avanti di un punto (43-42). Gramaccioni insiste, poi Michelini firma l’allungo del +5 (47-42): è il massimo vantaggio delle locali, sembrate finalmente in palla. Ma è solo un’impressione del momento, perché Ancona riprende subito le redini del match e con due triple consecutive di Maroglio rifila un parziale di 8-0, rimettendo la freccia (47-48). La gara procede sui binari dell’equilibrio: 50-50, con tripla di Gonzalez, e 53-53 siglato da Grassia all’inizio dell’ultimo quarto. Però le doriche, con Bona e con l’esordiente Rylichova in gran spolvero, confermano la loro ascesa e negli ultimi tre minuti di gioco prendono il largo, conquistando la quinta vittoria nelle ultime sei partite di campionato. Alla Halley (priva di Cabrini, Iob e Ridolfi) non basta la tenacia della Gramaccioni, miglior realizzatrice di serata (20 punti). Arriva così, per una strana coincidenza, una sorta di "legge del contrappasso", la quinta sconfitta nelle ultime sei gare.

