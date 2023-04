Matelica, un cammino con 14 pareggi

Il Matelica ha centrato il quattordicesimo pareggio della stagione, il quinto in casa, e il mancato cambio di passo potrebbe costare i playoff alla squadra di Ciattaglia. Tuttavia non c’è da abbassare la guardia, anche se i playoff potrebbero non esserci qualora l’Aurora Treia, attuale seconda, mantenga i 10 punti di vantaggio sulla terza, e cioè sull’Atletico Centobuchi. Il Matelica deve ancora osservare il turno di riposo e quindi ci sono ancora 15 punti a disposizione. La squadra deve affrontare in casa Grottammare, Passatempese; e in trasferta Palmense, Castel di Lama e Monturano. È chiaro che centrare quell’obiettivo non dipenderà solo dal Matelica, ma anche dai risultati degli altri. Molte formazioni preferiscono un portiere under, il Matelica ha puntato sull’esperto Ginestra e quella scelta ha dato i suoi frutti perché il numero con le sue parate ha portato in dote diversi punti.