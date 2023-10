Matelica vola, Attila Junior sfiora il colpo a Castelraimondo: Pesaro ribalta Roseto

Amatori Pescara

66

Attila Junior Porto Recanati

65

Amatori Pescara: Origlia 5, Pierucci 20, Mazzarese , Serafini 13, Bergamo 2, Cocco 3, Di Donato 6, Gjorgievikij 5, Palmucci 10, Cavazzini ne, Di Blasio ne. All. Fioravanti.

Attila Junior Porto Recanati: Mancini 4, Balilli , Losinski n.e., Gamazo 24, Cingolani, Caverni 2, Redolf 8, Gulini 4, Nkot 2, Rinaldi 8, Anibaldi 12. All.: Scalabroni.

Arbitri: Ciaralli di Potenza Picena e Pratola di Francavilla al Mare

Note: parziali 17-22, 29-36, 46-53.

PESCARA

L’Attila Porto Recanati va soltanto vicino alla vittoria sul campo dell’Amatori Pescara, un match equilibrato in cui i ragazzi di Scalabroni hanno dato la sensazione di poter portare a casa una vittoria pesante in trasferta. L’Attila spinge e lo fa con convinzione riuscendo anche a chiudere avanti il primo quarto sul 17-22. Quello di Gamazo e compagni sembra un vero e proprio assolo, la difesa tiene a bada le aspirazione dei padroni di casa e anche nel secondo quarto la squadra marchigiana dà la sensazione di poter mettere le mani sul match, il vantaggio cresce ed a metà partita arriva sul +7. Anche nel terzo quarto, Porto Recanati cerca di mettere a segno il parziale decisivo ma i ragazzi di Fioravanti pur faticando riescono a reggere l’urto. Ma i 7 punti di vantaggio non bastano: nell’ultimo quarto l’Amatori Pescara sale di livello, battaglia durissima nel finale con Di Pierucci che segna i liberi del vantaggio e Di Donato che stoppa la tripla della possibile vittoria di Gamazo.