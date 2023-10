Mattioli segna e ispira. De Vries con genio. Tonucci un gladiatore

Neri 7,5. Tiene a galla la Vis nella prima mezzora con due super parate su Peli e Cioffi. Poi deve uscire per infortunio, sperando non sia serio (39’ pt Polverino 4,5. Impatto a dir poco negativo: si fa bucare centralmente da Basso per il 2-2, esce male franando su Tonucci in occasione del terzo gol; incerto su tutto).

Zagnoni 6. Soffre sul lato di Cioffi e Martina ma alla lunga se la cava di mestiere. Un paio di buoni recuperi.

Tonucci 6. Non si arrende mai, guidando i compagni anche nel mezzo della tempesta.

Cusumano 5. Fatica di brutto su Peli, spreca diversi palloni in costruzione (13’ st Peixoto 5,5. Timido, ordinario; conclude male una penetrazione in area).

Mattioli 6,5. Quel che concede da difensore (Martina lo martella a lungo) restituisce con gli interessi da attaccante; realizza il 2-1 di testa sul bolide di Di Paola e offre a Sylla il cross per il 3-3.

Valdifiori 6. Soffre una gara dai ritmi alti ma resta sul pezzo; esce con qualche acciacco (33’ st Rossetti ng).

Iervolino 5,5. Gara sporca. Si fa prendere più volte d’infilata dai dirimpettai e fatica a rendersi utile davanti.

Zoia 6. Primo tempo con diversi sbandamenti, rimedia alla distanza. Gran salvataggio con la diagonale su Spagnoli nella ripresa.

De Vries 6,5. Sinistro di qualità, rifinisce e conclude. Si costruisce il rigore con un numero in area, avvia l’azione per il terzo gol.

Peccato per qualche pallone perso di troppo.

Di Paola 6. Trasforma il rigore, batte magistralmente la punizione del 2-1. Il resto è però una gara via via sempre più opaca.

Pucciarelli 5,5. Generoso, mobile ma stavolta non riesce ad essere incisivo (35’ st Sylla 7. Suo il gol salvapartita, con uno stacco perentorio su Clemente in pieno recupero; quel che si chiede a un attaccante come lui. Secondo centro personale, sembra in fiducia).