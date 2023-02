Mazzaferro: "La squadra ha avuto una reazione tosta Alla fine non ci è stato dato un rigore netto"

Il pareggio è il risultato che più lascia sentimenti contrapposti e la cosa si è verificata al Chiesanuova dopo il 2-2 a Villa San Filippo contro il Valdichienti Ponte. C’è infatti la soddisfazione per aver messo fine alla serie di tre ko di fila e interrotto la crisi, tanto più in trasferta contro una squadra più forte e rimontando due volte il punteggio con Tittarelli e Mongiello (proprio i gemelli del gol che avevano deluso con l’Azzurra Colli). Tuttavia la rabbia per il rigore non concesso in pieno recupero, negando la possibilità addirittura del blitz pesante, rovina il resto. Insomma buona la prima ma…. per il nuovo tecnico Andrea Mazzaferro. Ecco le sue parole: "Il 2-2 – dice – è un buonissimo risultato, la squadra ha avuto una reazione tosta, dimostrando che è ancora viva e vuol tirarsi fuori dalle difficoltà. E tutti hanno accettato le mie scelte". Come immaginavamo ha abbandonato la difesa a 5 (4-3-3 con Mongiello e Pasqui esterni, mancavano Iommi, Cicconetti e Morettini) e cosa le è piaciuto di più e cosa meno? "Mi è piaciuto come sono entrati in campo i giocatori non schierati titolari. C’è da migliorare invece sui calci piazzati avendo preso entrambe le reti su azioni da fermo". La sua idea sul mancato rigore? "Per me era netto, certo eravamo al 95’ ma se è fallo bisogna fischiarlo, si deve avere coraggio". Si è emozionato tornando su una panchina, su quella del Chiesanuova e in Eccellenza dopo 11 anni? "Un po’ ero preoccupato data l’assenza da questo torneo, invece è stato tutto bello. Mi sono divertito".

Andrea Scoppa