Mazzaferro: "Mancate cattiveria e voglia di lottare"

Nella domenica dei risultati forse più bizzarri, il Chiesanuova è incappato in una brutta stecca nella trasferta col Marina. Si partiva con entusiasmo visto il bel momento, il seguito di supporters e l’importanza del match, invece è maturato lo stop più grave da quando c’è Mazzaferro. Il tecnico non ha cercato alibi e si è assunto la responsabilità della débâcle: "Una brutta prova, ci sono mancate cattiveria e voglia di lottare, non le abbiamo avute. Magari i ragazzi hanno provato a dar tutto, ma non nel modo giusto. Mi prendo io le responsabilità per la sconfitta". Un ko maturato nel primo tempo chiuso sotto di due reti. Nella gara-amarcord per bomber Tittarelli, artefice dell’ascesa in Eccellenza del Marina nel 2016, da segnalare il doppio giallo a Lapi che torna in squalifica. Insomma una domenica storta contro un avversario in salute grazie a 5 gare positive e sognava la vittoria per aggrapparsi ai possibili playout (primo successo in casa, festeggiato con le note dell’Aida) e ridurre il gap con il quint’ultimo posto. E chi ci sta? Ci è tornato il Chiesanuova, 14 punti più sopra quando restano 5 turni. Unica consolazione biancorossa il fatto che il Castelfidardo e il Fabriano Cerreto non abbiano approfittato dello stop.

Andrea Scoppa