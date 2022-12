Mazzalupi sulla panchina di Scafati "Le emozioni sono state molto forti"

Fine anno da incorniciare per Emanuele Mazzalupi. Il 33enne coach civitanovese ha debuttato la sera di Santo Stefano in A1, sulla panchina della Givova Scafati, nello staff tecnico che affianca il capo-allenatore Attilio Caja. Ed è arrivata subito una vittoria, a Brindisi. Mazzalupi era arrivato a Scafati il 13 dicembre. Qualche giorno per conoscersi e poi, una settimana fa, la sigla ufficiale dell’ingaggio. Nel club campano il suo ruolo è di 2° assistente subito alle spalle del viceallenatore, il montegranarese Marco Ciarpella. "Quale è il mio stato d’animo? Debbo ancora… realizzare, le emozioni sono state forti e debbo capire fino in fondo il mondo in cui mi sono proiettato" ci ha dichiarato Mazzalupi. "Sono contento – ha proseguito – per il salto di qualità. Di più preferisco non aggiungere. Voglio pensare solo a lavorare e alla fine del campionato tireremo le somme". Mazzalupi è cresciuto nel vivaio della Virtus Civitanova, prima come giocatore e poi come allenatore. È stato il vice di Raffaele Rossi, Piero Millina e Max Domizioli. E Domizioli avvicendò come head coach a fine febbraio del 2020, poco prima che la pandemia bloccasse i campionati. Ha guidato la Virtus anche la stagione successiva, prima dell’esonero e della sostituzione con Stefano Foglietti. L’anno passato è stato assistant coach nella Sutor Montegranaro.