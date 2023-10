McCallum esce dall’ombra, ma è Totè a svettare

McCallum 6,5. Il cuore batte e non è fermo. Il play che viene dall’Nba, nonostante le difficoltà oggettive, ha fatto vedere che certi trascorsi non sono per caso. Rispetto alla prima gara di Brescia, una inversione a ‘U’. Perché il piccolo, schierato anche da guardia da Buscaglia, chiude con un buon 5 su 11 da sotto, 1 su 3 da fuori, 2 su 3 nei liberi. La sua parte l’ha fatta.

Bamforth 6,5. Difficile da decifrare anche perchè ancora non sembra in condizioni fisiche ideali. Parte forte poi rientra in panca appoggiando male. Comunque sicuramente un giocatore molto pericoloso ed anche molto veloce. Ad inizio gara anche in posizione di play. Un altro di quelli che ha dovuto faticare come un cane per costruirsi un tiro. Chiude con 5 su 6 da sotto, 2 su 5 da fuori e 4 rimbalzi.

Bluiett 5. Il tiro è buono ma l’importante è prenderci. Uno specialista e basta? Per il momento sembra di sì, perché non ha messo in mostra una gamma tecnica che incanta. Chiude con 0 su 5 da sotto e 2 su 7 da fuori. Ha 7 buoni rimbalzi.

Visconti 6. Usato con il contagocce tranne che nel finale dove arrotonda anche perché la pressione di Venezia era calata. Comunque ci mette cuore. Chiude con con 1 su 5 da sotto e 2 su 5 da fuori con 4 rimbalzi.

Ford 5. Un altro strano pesce. Anche se bisogna dire che in tutta la gara avrà toccato 4 palloni. Un’ala grande che tira solo due volte, ma così è. Chiude con 0 su 1 e 0 su 1 con appena 1 rimbalzo dopo gli 11 presi ai Brescia.

Tambone 5,5. Ci mette cuore ma a volte non basta, come in questo caso. Un altro di quelli che ha dovuto forzare tutte le conclusioni per la pressione difensiva di Venezia. Il risultato? Uno su 3 da sotto e 0 su 5 da fuori.

Mazzola 5,5. Se uno è un’ala grande non è un pivot, altrimenti si ribaltano un po’ tutti i principi. Gli tocca fare un mestiere dove non eccelle, se uno pensa al suo impiego lo scorso anno. Segna un punto su tiro libero. Comunque bisogna aggiungere che tutti i lunghi pesaresi nel corso dei 40 di gioco hanno tirato 10 volte.

Schilling n.g. Sta in campo 11 minuti il pivot americano, non tenta un solo tiro e prende solo 2 rimbalzi. Le prime due gare di campionato raccontano che qui siamo al di là del bene e del male.

Totè 7. Alla fine della giostra è quello che esce sicuramente a testa alta da questo incontro e porta anche a casa – cosa strana per lui – otto buoni rimbalzi. Non ha messo in difficoltà i lunghi di Venezia, ma comunque si è fatto sentire: chiude con 5 su 9 da sotto e con 1 su 1 nei liberi. Ha dato anche una stoppata.

m.g.