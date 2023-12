McCallum se ne va cantando ‘Ricordati di me’

McCallum 6,5 E’ andato via cantando ‘ricordati di me...‘ perché il play ha forse giocato la miglior gara da quando veste biancorosso: alcune buone penetrazioni, un tiro da fuori messo dentro ed anche 6 assist perché il brutto anatraccolo questa volta ha anche scaricato la palla sulle ali (che però non hanno fatto canestro). Chiude con 2 su 4 da sotto e 1 su 1 da fuori.

Bamforth 6 Per avere un tiro pulito? A 10 metri dal canestro. Perché come si avvicinava all’area dei tre secondi era costretto a forzare tutto per non prendere qualche stoppata. In alcuni momenti stanco – 34 in campo – tanto che si è fatto rubare palla in palleggio. Chiude con 2 su 10 da sotto e 4 su 8 da fuori. Buoni 6 rimbalzi.

Bluiett 5 Sembrava la mano più veloce del west. Un abbaglio ottico. Chiude la gara con 2 su 5 da sotto e 0 su 2 da fuori. Incidenza sul match pari a zero.

Visconti 6,5 Non è nato in America e non si chiama Jordan. Ma sicuramente molto meglio lui (foto) degli americani. Se non altro ci mette cuore in campo e nel finale con una serie di colpi ha evitato una sconfitta stile Cremona. Chiude con 2 su 5 da sotto e 2 su 5 da fuori.

Ford 5 In qualche momento ha dato l’impressione di essere ‘vigile’. Ma è un americano che gioca 15 minuti e chiude con 1 su 1 da sotto e 0 su 1 da fuori. Siamo su scherzi a parte.

Tambone 6 Ha sbalordito? No. Ma comunque la sua parta la fa. Chiude con 3 su 6 da sotto e 1 su 5 da fuori. Ha 7 rimbalzi. Il secondo miglior rimbalzista, altra storia da scherzi a parte.

Mazzola 5,5 Nel finale non sbaglia nulla ma è ormai troppo tardi. I giochi erano fatti: chiude con 1 su 1 da sotto e 2 su 2 da fuori.

Totè 5,5 Davanti aveva degli armadi: chiude con 3 su 12 da sotto. In compenso si è fatto sentire a rimbalzo: ne ha catturati 10. Nel finale di gara, con in corso una gara di tiro da tre punti, non ha toccato palla.

Mockevicius 5,5 Parte sbagliando un rigore, poi gli danno palla schiacciate in terra. Partenza da brividi ma alla fine chiude con 3 su 5 da sotto con 6 rimbalzi in 14 minuti. Altra storia da scherzi a parte.

m.g.