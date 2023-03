"Med, guarda avanti con fiducia È stato bello vedere il palas pieno"

"È stata una grandissima esperienza che ci ha fatto crescere e testato la capacità organizzativa della società". È quanto dice Gianluca Tittarelli, presidente della Pallavolo Macerata griffata Med Store Tunit, al termine della Final four di Coppa Italia vinta da Pineto che nell’ultimo atto ha battuto propria la squadra maceratese. "In questi giorni – aggiunge il presidente – abbiamo giocato due gare: una sul campo con la squadra e un’altra fuori dal rettangolo di gioco per l’organizzazione. Questa manifestazione è stata un momento di crescita e siamo contenti per quanto fatto per la città che ha risposto bene. È stata infatti un’emozione vedere il palas pieno e ciò è di buon auspicio per il futuro". Esame superato a livello organizzativo in una due giorni con tanti aspetti da curare nei dettagli. "Ci ha fatto piacere ricevere i complimenti della Lega e delle altre squadre coinvolte in una manifestazione che presentava molteplici aspetti. La Lega ha una grande macchina organizzativa che ci ha supportato, ma il nostro lavoro è stato rilevante ed è stato riconosciuto quanto abbiamo fatto, l’impegno dei dirigenti che non si sono risparmiati".

Sul piano sportivo la sconfitta potrebbe avere conseguenze e minare le certezze della squadra in vista del finale di stagione di A3. "Ritengo – riflette Tittarelli – che possa essere invece positiva l’eredità lasciata dalla Coppa Italia. Abbiamo vinto benissimo la semifinale e nell’ultimo atto stavamo per portare la finale al tie break dopo essere stati sotto di due set, in quel parziale la differenza è stata data da un pallone avendo perso ai vantaggi". Insomma, ora c’è solo da guardare avanti. "La squadra ha fatto il suo e deve essere ben consapevole delle sue potenzialità, dovremo come sempre lavorare per correggere gli aspetti negativi, capire dove abbiamo commesso degli errori e migliorarci".

Sul piano tecnico c’è l’analisi di coach Flavio Gulinelli. "Nei primi due set – dice – siamo stati un po’ troppo remissivi senza nulla togliere a Pineto, a cui dobbiamo battere le mani, che ha approcciato benissimo la finale. Poi c’è stata la reazione che ci ha permesso di vincere il terzo set, mentre in quello successivo abbiamo sprecato qualcosa. Noi comunque usciamo dalla due giorni di pallavolo con la consapevolezza della bontà del lavoro intrapreso e guardiamo al futuro con fiducia".