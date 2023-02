"Med Store a Garlasco motivata più che mai"

"Garlasco a casa nostra ci ha dato una lezione e quindi oggi occorre mettere sul piatto della bilancia una motivazione extra per prenderci la rivincita". Flavio Gulinelli (foto), coach della Med Store Tunit Macerata, parla della partita di oggi alle 18, ottava giornata di ritorno del campionato di A3. I lombardi hanno 31 punti, dieci in meno dei maceratesi che hanno infilato cinque vittorie di fila offrendo prestazioni di assoluto valore. "È una gara complicata come qualsiasi partita in trasferta e poi ritengo che il Garlasco sia da prendere con le molle anche perché questa squadra ha espresso meno di quanto potrebbe considerando il valore dei giocatori". Il tecnico maceratese scende nei particolari. "Hanno in Giannotti un giocatore di valore, gli schiacciatori sono bravi e il centrale Peric ha qualità, fisico, stazza e sa farsi valere a muro".

Non c’è da farsi condizionare dalla distanza in classifica ma occorre una Med Store Tunit sempre sul pezzo. "In settimana – dice il tecnico – abbiamo preparato alcune situazioni, siamo impegnati in una rincorsa in graduatoria e dobbiamo provare a non avere intoppi sul cammino per arrivare il più vicino possibile al gradino più alto del podio. Si tratta di una partita come quella di Savigliano e di altre, cioè da affrontare con molta attenzione".

La squadra maceratese può contare sul rientro dell’opposto Morelli. "È al rientro e per noi è una nota positiva. Torneremo al vecchio schieramento dopo una paio di gare affrontate con un altro sistema che ci ha comunque garantito 6 punti". È una partita in cui i maceratesi devono allungare la striscia positiva come sottolinea il centrale Andrea De Col. " Sappiamo – dice il giocatore – che dobbiamo proseguire a fare punti, per questa sfida abbiamo anche qualche stimolo extra dopo la sconfitta dell’andata che ci ha lasciato l’amaro in bocca".