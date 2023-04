Med Store, addio sogni: va avanti Parma

Med Store Tunit

2

Parma

3

MED STORE TUNIT : Morelli 14, Luisetto 10, De Col 3, Lazzaretto 11, Margutti 11, Paolucci 15, Kindgard, Wawrzynczyk 7, Gonzi 1, Pizzichini 3, Ravellino, Bacco 10, Gabbanelli. NE:. Allenatore: Gulinelli.

WIMORE PARMA: Reyes 1, Chakrvorti 2, Dimitrov 12, Codeluppi 3, Sesto 9, Colangelo 1, Fall 4, Rossatti 10, Zecca, Beltrami 14, Cereda, Ferraguti 10, Bussolari 5. NE:. Allenatore: Codeluppi.

Arbitri: Laghi e Polenta.

Parziali: 25-22, 23-25, 25-21, 25-23, 13-15.

Note: Med Store Tunit: 22 battute sbagliate, 5 ace, 7 muri vincenti, 48% in attacco, 54% in ricezione (39% perfetta). Parma: 13 battute sbagliate, 7 ace, 9 muri vincenti, 46% in attacco, 55% in ricezione (46% perfetta).

Parma concede il bis e stacca il pass nei playoff a scapito della Med Store Tunit Macerata che non riesce nella rimonta dopo la sconfitta (3-1) nella gara di andata. La partita si fa subito difficile al primo set, Parma scappa e nonostante la rimonta finale dei biancorossi si prende il vantaggio. Secondo set combattuto fino all’ultimo pallone, i troppi errori di Macerata spianano la strada agli che vincono il set che vale il passaggio nei playoff. Sestetto confermato per coach Gulinelli, Morelli, Wawrzynczyk e Lazzaretto, la coppia di centrali formata da Luisetto e Pizzichini, Kindgard in cabina dei regia, Gabbanelli è il libero. Partenza in salita per Macerata (2-6). La Med Store Tunit è costretta ad inseguire (10-13), ma si riavvicina spinta dal pubblico (17-17). Si gioca punto a punto in questa fase, ci pensa Dimitrov a sbloccare la situazione per Parma con un forte servizio che vale il 19-21, alla fine gli emiliani tengono a distanza i maceratesi (25-22).

Si riparte. Macerata incomincia bene (8-4), ma gli ospiti reagiscono (8-8) e passano avanti con Dimitrov (13-14). E’ la fase decisiva della gara quando Morelli mette a terra il pallone del 16-15. Si lotta punto a punto (22-22) fino a quando c’è l’allungo decisivo degli emiliani che con Reyes mettono a segno il 25-23 che dà il pass per il prossimo turno. Le squadre cambiano i sestetti nel terzo set e i giovani biancorossi rimontano il doppio svantaggio, al tie-break però ha la meglio Parma.