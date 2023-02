Med Store, ancora un successo "Ci avviciniamo ai primi posti"

"Siamo a pari punti con Savigliano e ci stiamo avvicinando alle prime posizioni". Enrico Lazzaretto, schiacciatore della Med Store Tunit, commenta la classifica dell’A3 dopo la vittoria dei maceratesi su Monselice. "Siamo in forma – aggiunge – e dobbiamo continuare così". Monselice, ultima in classifica, ha comunque dato filo da torcere alla formazione di coach Gulinelli. "È sempre così: quando le ultime affrontano le prime danno tutto non avendo nulla da perdere, giocando sfrontate propongono la loro migliore pallavolo. Oggi l’abbiamo spuntata noi perché abbiamo fatto meglio di loro". Il giocatore scende nella partita. "Abbiamo mantenuto alto il nostro livello di gioco e alla fine l’abbiamo spuntata". Adesso si guarda avanti,

è indubbio che l’obiettivo sia quello di salire in A2 e ogni sforzo è indirizzato in tale direzione però l’11 e il 12 marzo i maceratesi saranno impegnati nella Final Four di Coppa Italia, una manifestazione che può togliere energie fisiche e mentali alla squadra dal traguardo principale. "La Coppa Italia – risponde Lazzaretto – è una manifestazione solamente di due giorni e noi faremo di tutto per assicurarci la finale e poi giocarcela. Ritengo che alla fine riusciremo comunque ad avere energie sufficienti per i playoff". Nella prima partita dell’ultimo atto della Coppa Italia la formazione maceratese dovrà vedersela con Tuscania, mentre l’altra semifinale metterà di fronte Pineto e Catania.

Adesso la Med Store Tunit ha preso un buon ritmo, la squadra ha fatto passare in secondo piano l’assenza di Morelli, out sia a Savigliano sia contro Monselice, insomma si sta tenendo un buon passo, Lazzaretto guarda le potenzialità dell’organico. "Sono enormi – dice – le potenzialità della squadra. Dobbiamo stare concentrati a fare ciò che abbiamo dimostrato di essere in grado di sviluppare. Ritengo che curando bene battuta, muro e difesa, come stiamo facendo, sarà difficile per chiunque fare punti contro di noi".

Il giocatore è un rinforzo arrivato durante la stagione, ma si tratta di un ritorno avendo già giocato a Macerata. "A Motta di Livenza – ricorda – non stavo giocando al mio standard, non mi stavo esprimendo ai miei consueti livelli, quando mi è arrivata la buona proposta di Macerata e non ci ho pensato due volte sapendo che avrei trovato una rosa comprendente anche Kindgard e Luisetto. Ho accettato con entusiasmo – conclude il giocatore – mettendomi nelle condizioni di aiutare la Med Store Tunit e ritengo che mi stia esprimendo meglio rispetto a pochi mesi fa". Domenica la formazione maceratse sarà impegnata a casa del Garlasco.