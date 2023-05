Med Store, è addio con coach Gulinelli

Si separano le strade tra il tecnico piemontese Flavio Gulinelli e la Med Store Tunit. Arrivato la scorsa estate, Flavio Gulinelli ha portato a Macerata tanta esperienza grazie ad una lunga carriera. La Pallavolo Macerata lo ringrazia per il lavoro svolto durante la stagione. Adesso la società è alla ricerca di un sostituto, ma nel frattempo la dirigenza non si è fatta sfuggire l’occasione per assicurarsi il centrale Fara Ball che tanto bene ha fatto a Parma, la squadra che ha eliminato dai playoff i maceratesi. Rispetto allo scorso anno saranno numerosi i volti nuovi: rimarranno il libero Simone Gabbanelli e il centrale Gabriele Sanfilippo. Il polacco Wawrzynczyk giocherà con il San Giustino; Margutti piace a Bologna e il centrale Luisetto ha ricevuto molte proposte.