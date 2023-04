"Med Store, in campo con più determinazione"

"La nostra gara a Parma è stata un rincorrersi, non abbiamo mai avuto la possibilità che funzionassero entrambe le fasi, battuta e cambio palla". Flavio Gulinelli, coach della Med Store Tunit, commenta il passo falso della squadra nel match d’esordio nei playoff di A3. "C’è – aggiunge – anche da riconoscere i giusti meriti agli avversari, il loro opposto Dimitrov ha disputato un’ottima gara e alla fine hanno conquistato il risultato pieno". Guardando le statistiche saltano agli occhi i 18 errori in battuta degli emiliani e i 17 dei maceratesi. "Però loro dalla battuta hanno ricavato più di noi. Loro hanno un palleggiatore sveglio e due buoni centrali, quello ha fatto la differenza".

È stata imbarazzante la prova dei maceratesi nel quarto set. "Avevamo iniziato bene, poi sul 7-6 c’è stata un’incomprensione su una palla e da quel momento siamo usciti progressivamente dalla partita". Il punto è che la Med Store Tunit è rimasta con le mani vuote nelle ultime due gare di regular season e ha incominciato nello stesso modo i playoff. Come se ne esce fuori? "Mettendo sul campo – spiega il tecnico – la determinazione. A volte le partite si giocano su questioni tattiche e tecniche, ma in altre occorre anche gettare il cuore oltre l’ostacolo per sopperire ad altri aspetti". Domenica la Med Store Tunit è costretta a vincere da 3 punti e rinviare il passaggio del turno al golden set. "La pressione mentale sarà sicuramente dalla nostra parte dovendo vincere da 3 punti e poi giocare il golden set. Dobbiamo affrontare la gara con la testa e le idee giuste". Da oggi si riparte per costruire il riscatto nel match di domenica ed evitare che la stagione si trasformi in una Caporetto. "Dobbiamo cancellare la sconfitta e ripartire da quanto di positivo abbiamo fatto vedere. Abbiamo tenuto bene i loro schiacciatori, controllato il centrale Fall che è una risorsa importante, abbiamo pagato troppo l’opposto Dimitrov. Ora c’è da costruire di importante per presentarci domenica con la testa giusta".