"Med Store, subito a mille contro Mirandola"

Una gara da vincere per tornare a correre e per farsi trovare pronti fra un paio di settimane quando a Macerata ci saranno le Final four di Coppa Italia di A3: con questi pensieri alle 20.30 di oggi la Med Store Tunit riceverà Mirandola per la nona giornata di ritorno di A3. "Ogni gara di campionato dovrà essere per noi una finale – ribadisce Flavio Gulinelli (foto), coach della formazione maceratese – così come ho già detto. Tra un paio di settimane giocheremo le Final four di Coppa Italia e queste gare di campionato hanno una valenza anche in tale ottica, dobbiamo iniziare a gettare lo sguardo alla Coppa". Stasera la squadra dovrà far valere sin dal primo minuto il maggior tasso tecnico sull’avversario. "Loro – è la foto scattata da Gulinelli sugli avversari – sono impegnati a mantenere la categoria, così mi attendo una squadra che ci affronterà a viso aperto non avendo grandi pressioni. Noi dovremo partire veloci sin dalle prime battute e mantenere la concentrazione per tutta la gara". Si chiede, quindi, un passo avanti rispetto a sette giorni fa quando la squadra è stata battuta a Garlasco ma anche rispetto alla vittoria 3-1 contro Brugherio quando è stata accusata una flessione che ha permesso agli avversari di vincere un set. "A Garlasco – ricorda il coach – l’approccio non era di quelli ottimali, poi ogni gara è una storia a sé. Noi dovremo essere bravi a gestire le varie situazioni e quelle che vorremo sviluppare. Le sconfitte devono servire per non ripetere gli stessi errori, ma si devono cancellare subito dalla testa con le vittorie e il gioco". Per stasera c’è il dubbio Pizzichini, che non ha partecipato alla trasferta a Garlasco. Intanto si è messa in moto la macchina organizzativa per le Final four di Coppa Italia, per il tecnico le energie fisiche e mentali spese dai giocatori non peseranno nel finale di campionato. "È bello esserci in questi eventi e giocarli, credo che trasmettano energia al di là del risultato finale. Sono questi eventi per i quali si lavora tutto l’anno, ritengo che faccia più male a chi non ci sarà".