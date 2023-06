Med Store Tunit: altri due acquisti

Mancano uno schiacciatore e un altro opposto alla Med Store Tunit Macerata per completare l’organico che sarà ai blocchi di partenza del campionato di A3 di volley. I maceratesi si presenteranno al via con una rosa profondamente rinnovata, a cominciare dalla panchina dove siederà Maurizio Castellano, lo scorso anno alla guida della Vigilar Fano, che prende il posto di Flavio Gulinelli. In questo periodo sono stati intensi i contatti tra il tecnico e i dirigenti per disegnare la formazione. Dell’ultima stagione sono rimasti i liberi Simone Gabbanelli e Jacopo Ravellino, lo schiacciatore Enrico Lazzaretto e il centrale Gabriele Sanfilippo. Al palleggio lo staff tecnico ha puntato sull’esperienza di Sebastiano Marsili, classe 1996, reduce dalla stagione a Palmi, e ha completato il settore riprendendo Luca Scrollavezza, che ha giocato a Macerata nella stagione 2021-2022. La Med Store Tunit si è assicurata l’opposto Nicolò Casaro, classe 1994, protagonista nell’ultima stagione con il Catania e in un recente passato è stato a Lecce e a Padova. Adesso si sta cercando un altro elemento per completare il reparto da affidare al tecnico. Al centro sono due i volti nuovi: Bara Fall, classe 1997, che tanto bene ha fatto a Parma nell’ultimo campionato e il maceratese Michele Orazi (1998) ritornato a casa dopo le esperienze a Pineto, Brescia e Bologna. La società sta cercando un altro schiacciatore che andrà ad aggiungersi al confermato Lazzaretto, ai nuovi Lucho Zornetta, classe 1993, al Sabaudia nell’ultimo torneo di A3, e Gaetano Penna, classe 2004, uscito dal vivaio della Lube e nell’under 20 azzurra a testimonianza che la società si è assicurata un profilo di qualità e molto interessante in prospettiva.

Le novità nel club maceratese hanno riguardato anche l’assetto societario ed ecco l’arrivo di Italo Vullo come direttore generale.

Lorenzo Monachesi