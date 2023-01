"Med Store Tunit, c’è da risalire la classifica"

"A Parma cercheremo di prendere i punti ceduti all’andata in una partita in cui ci siamo presentati con un sestetto rimaneggiato a causa del Covid". Flavio Gulinelli, coach della Med Store Tunit, guarda all’impegno di domenica quando i maceratesi giocheranno la seconda giornata del campionato di A3 di volley contro gli emiliani vittoriosi all’andata. I giocatori sono attesi da una settimana di allenamenti in cui si dovrà anche accelerare il lavoro per favorire l’inserimento dello schiacciatore Enrico Lazzaretto prelevato a metà dicembre dal Motta di Livenza (A2). "Innanzitutto – spiega il tecnico – abbiamo lavorato per elevare la condizione atletica quando non c’era l’assillo della gara di campionato nel fine settimana, ora cerchiamo di affinare i meccanismi di squadra con il nuovo giocatore all’interno". Nel girone di ritorno si confida di mantenere lo stesso passo in trasferta (15 punti all’andata) ma di migliorare quello interno (8 punti all’andata). "Il ruolino di marcia in trasferta – spiega il tecnico – avrebbe dovuto trasmetterci consapevolezza di avere un peso importante nel campionato, evidentemente così non è stato. Ma ci sono stati vari problemi alla base di certi risultati. Noi comunque non dobbiamo guardare la classifica o di migliorare il rendimento interno, ma pensare di arrivare in fondo nella posizione migliore possibile. La partita a Parma rappresenta un buon viatico per il match del turno successivo quando riceveremo la visita della capolista Pineto, uno di quei match importanti per avvicinare la vetta".