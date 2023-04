Med Store Tunit, coach Gulinelli: "Nei playoff match difficili contro Parma"

Agli ottavi di finale del girone la Med Store Tunit dovrà vedersela mercoledì 12 con Parma, la domenica successiva si giocherà a Macerata il match di ritorno con la possibilità di effettuare il Golden set per stabilire chi passerà il turno in caso di parità dopo le due gare. In campionato gli emiliani hanno vinto entrambe le gare. "All’andata – ricorda Flavio Gulinelli, coach della Med Store Tunit – ci siamo presentati con un gruppo falcidiato dal Covid, nel ritorno abbiamo fatto una grande rimonta nel quarto set senza sfruttare nel finale dei set ball per giocarci tutto al tie break.Ci attende una gara difficile, come del resto lo saranno tutte". Non ci si arriva ai playoff nel migliore dei modi poiché la Med Store Tunit è stata battuta negli ultimi due turni. "Non sono un buon viatico, avrei preferito arrivarci in un’altra maniera specialmente nella gara interna con Bologna". Ma anche domenica è stato disco rosso a Belluno. "Almeno abbiamo giocato ed è questa la differenza dal match contro gli emiliani. In Veneto abbiamo fatto bene nel primo set, nel secondo abbiamo lasciato qualcosa per strada e magari vincere quel parziale avrebbe potuto cambiare volto alla gara. Abbiamo commesso troppi errori in battuta (22) e l’illuminazione del palas ci ha costretto a spostare le posizioni abituali dei battitori". Alla fine la vittoria del set iniziale a Belluno ha una grande importanza. "Con quel set – rileva Gulinelli – siamo riusciti a essere la migliore terza dell’A3 e così, passando il turno con Parma, avremmo la possibilità di giocare l’eventuale bella in casa quando si affronteranno squadre dei due raggruppamenti".

Alla gara non hanno partecipato Lazzaretto e Morelli a scopo precauzionale. "L’aspetto positivo delle ultime gare è stato quello di avere potuto inserire i giovani in modo più consistente, comunque sia arriviamo ai playoff con le possibilità di giocarci le chance, occorrerà mettere in campo la nostra idea di pallavolo".