Med Store Tunit, in arrivo Italo Vullo come dirigente e Graziosi sulla panchina

Italo Vullo può essere la prima novità societaria della Med Store Tunit Volley dopo l’eliminazione al primo turno dei playoff di A3 di volley. Ma non sarà l’unica, si vuole voltare pagina al più presto dopo la recente delusione e ci sarà anche una novità nella guida tecnica. Il prescelto dovrebbe essere Gianluca Graziosi destinato a prendere il posto di Flavio Gulinelli. La dirigenza non aveva nascosto la delusione per essere uscita al primo turno dei playoff e la rivoluzione è già cominciata investendo la struttura societaria, poi sarà la volta dello staff tecnico e a seguire la squadra. Manca l’ufficialità, ma Vullo è destinato a ricoprire un ruolo chiave all’interno del club. Vullo, fratello dell’ex giocatore Fabio, è nato nel 1957 ad Enna, laureato in Scienze economiche e bancarie. L’esperto dirigente ha sempre vissuto a Massa Carrara, dopo l’esperienza con la Vero Volley si è legato al Garlasco.

Per quanto riguarda la guida tecnica la dirigenza è orientata su Graziosi, il tecnico anconetano è reduce dall’esperienza sulla panchina di Bergamo, con cui ha vinto la Coppa Italia di A2 e la Supercoppa, iniziata nel 2020. Al termine della stagione 2021-22 ha ricevuto per la seconda volta il premio "Costa-Anderlini" come migliore allenatore della serie cadetta. Non solo, Graziosi è conosciuto e apprezzato nella provincia avendo allenato il Volley Potentino dal 2012 al 2016. Il 22 febbraio 2018 è stato nominato dalla Federazione pallavolo primo allenatore della Nazionale B italiana; in tale veste, nel 2018 ha guidato gli azzurri alla vittoria della medaglia d’oro ai XVIII Giochi del Mediterraneo a Tarragona e, l’anno successivo, alla conquista della vittoria dell’oro all’Universiade disputatasi a Napoli, cogliendo un successo che mancava in tale competizione dal 1970.

Lorenzo Monachesi