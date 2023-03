"Med Store Tunit, sono gare utili in vista dei playoff"

Contro la Geetit Bologna è l’ultimo impegno interno in campionato per la Med Store Tunit che nel prossimo turno giocherà a Belluno prima dei playoff. L’appuntamento è per le 18 di domani al Banca Macerata Forum contro i bolognesi in lotta per un posto nei playoff, all’andata gli uomini di coach Gulinelli si sono imposti 3-1. "Vogliamo finire bene davanti al nostro pubblico, il finale di regular season – spiega Pietro Margutti, schiacciatore della Med Store Tunit – sarà il riassunto di cosa abbiamo fatto. Le partite contro Bologna e Belluno ci prepareranno al meglio ai playoff e stiamo lavorando con carichi maggiori per essere pronti all’appuntamento. Domani affrontiamo una buona squadra, che arriverà al Banca Macerata Forum alla ricerca di punti importanti per la classifica, ci aspettiamo una partenza aggressiva e noi dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo; sappiamo che se facciamo la partita non ce n’è per nessuno". La squadra di coach Gulinelli ha il morale alto dopo la vittoria contro la capolista Fano. "Fa aumentare il morale quando si batte la capolista. Siamo stati bravi ad essere pazienti e calmi, trovando continuità nel servizio che ci ha permesso di spuntarla. In termini di classifica non sono vittorie che fanno la differenza, ma sappiamo che conquistare il maggior numero di punti in campionato può essere un vantaggio in ottica playoff".