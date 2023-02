Med, vittoria senza trionfalismi: "Non possiamo essere contenti"

"Il risultato e avere finalmente chiuso la rincorsa al terzo posto: sono gli aspetti positivi della vittoria su Mirandola". Flavio Gulinelli, coach della Med Store Tunit, parla del successo sugli emiliani nel campionato di A3, ma c’è l’altro lato della medaglia di quella gara. "Non possiamo essere contenti – aggiunge il tecnico – del gioco espresso e di quanto fatto vedere sul campo". Serve necessariamente qualcosa in più perché i prossimi avversari saranno più forti di Mirandola, penultima. "Dalla squadra mi aspetto che sia squadra". La Final four di Coppa Italia e i playoff sono i prossimi traguardi in cui è indispensabile contare sulla migliore Med Store Tunit. "Ogni gara – spiega Gulinelli – è un test, una prova generale e noi dobbiamo testarci sul campo". Nel prossimo turno i maceratesi giocheranno a Montecchio Maggiore e si spera che possa tornare a disposizione il centrale Pizzichini. "Attendo le valutazioni dello staff medico". Non cambia comunque l’atteggiamento della squadra. "Non guardiamo la classifica, ma ci poniamo l’obiettivo di fare ogni volta un passo avanti. Ora stiamo percorrendo il cammino di avvicinamento alla Final Four di Coppa Italia, che rappresenta il traguardo più immediato, e ai playoff". L’11 e il 12 marzo si disputeranno a Macerata le Final Four di Coppa Italia: sabato 11 si giocheranno alle 17 le semifinali Catania-Pineto e alle 20 Tuscania-Macerata; il giorno dopo alle 18 si assegnerà il trofeo, mentre alle 15 ci sarà la finale per il terzo e quarto posto.